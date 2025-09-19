В Чегеме Кабардино-Балкарской Республики обновят районную больницу

Капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» идет в Центральной районной больнице имени А. А. Хацукова в городе Чегеме, сообщили в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Специалисты уже провели демонтажные работы во внутренних помещениях. Сейчас они меняют кровлю и инженерные коммуникации. Также мастера занимаются фасадными работами. Затем они начнут перепланировку помещений.
Во время работ неврологическое отделение будет перенесено из старого двухэтажного корпуса в отремонтированный стационар. Там откроют более комфортные диагностические кабинеты, которые также оснастят современным оборудованием. Кроме того, в медучреждении планируют заменить лифт и реконструировать эстакаду возле приемного отделения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.