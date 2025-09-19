Ричмонд
Рассказываем, сколько продлится отключение света в Свердловском районе Иркутска 19 сентября 2025

Свет отключили в Свердловском районе Иркутска 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 19 сентября 2025 года произошло около 19:22 по местному времени. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», без электричества частично остались и жители Марковского муниципального образования.

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 19 сентября 2025.

— Под отключение попала часть домов на улицах Еловая, Маршала Конева, Рябикова, в рабочем поселке Маркова, в микрорайонах Луговое и Юго-Западный, а также близлежащих СНТ, — сообщают специалисты.

Бригада уже направлена на место, чтобы установить, а в дальнейшем и устранить причину отключения. Ориентировочно отключение света в Свердловском районе Иркутска 19 сентября 2025 года продлится до 23:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет отключат в части Иркутска 20 сентября на время плановых работ.