Рассказываем, сколько продлится отключение света в Свердловском районе Иркутска 19 сентября 2025

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 19 сентября 2025 года произошло около 19:22 по местному времени. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», без электричества частично остались и жители Марковского муниципального образования.
— Под отключение попала часть домов на улицах Еловая, Маршала Конева, Рябикова, в рабочем поселке Маркова, в микрорайонах Луговое и Юго-Западный, а также близлежащих СНТ, — сообщают специалисты.
Бригада уже направлена на место, чтобы установить, а в дальнейшем и устранить причину отключения. Ориентировочно отключение света в Свердловском районе Иркутска 19 сентября 2025 года продлится до 23:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет отключат в части Иркутска 20 сентября на время плановых работ.