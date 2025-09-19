Что можно и что нельзя делать в день Рождества Пресвятой Богородицы

В этот день также принято обращать внимание на здоровье. Если в день Рождества Пресвятой Богородицы человек чувствует себя хорошо, это считается знаком крепкого здоровья и удачи на весь год. Болезни или недомогания в этот день могут предвещать проблемы со здоровьем в будущем.