Аэропорт Уфа перейдёт на отечественное программное обеспечение

Более 60 аэропортов (из 228) и 50 из 56 авиакомпаний России перешли на отечественное программное обеспечение, напомнили в минтрансе Башкирии. Переход ключевых отраслей на российские программы обеспечивают Индустриальные центры компетенций (ИЦК). Всего они реализуют порядка 200 особо значимых проектов.