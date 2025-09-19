Аэропорт Уфа перейдёт на отечественное программное обеспечение

Более 60 аэропортов (из 228) и 50 из 56 авиакомпаний России перешли на отечественное программное обеспечение, напомнили в минтрансе Башкирии. Переход ключевых отраслей на российские программы обеспечивают Индустриальные центры компетенций (ИЦК). Всего они реализуют порядка 200 особо значимых проектов.
Готов 81 проект, в их числе — система «BAGS поиск» для регистрации и поиска багажа, программный комплекс «CUTE» для системы отправки пассажиров. Сейчас их тестируют в Уфе, сообщил начальник службы ИТ и связи международного аэропорта «Уфа» Айнур Курбангулов.
В мае этого года ИЦК начали работу над ещё 49 проектами, которые должны быть завершены до конца 2027 года.