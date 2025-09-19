600 семей Ростовской области использовали маткапитал для оплаты детсадов

С начала 2025 года 600 семей Ростовской области потратили средства материнского капитала на оплату детских садов. Об этом рассказали в региональном отделении СФР.
Донские родители могут использовать средства материнского капитала на оплату государственных и частных детских садов, а также на дополнительные занятия в них. Важное преимущество этого направления — возможность использовать средства до достижения ребенком трех лет.
Сертификат на маткапитал оформляется автоматически по данным органов ЗАГС. Для оплаты детского сада родителям нужно подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ. Дошкольное учреждение должно находиться в России и иметь лицензию.
Средствами можно оплачивать пребывание любого ребенка в семье. Даже если сертификат выдан на старшего ребенка, а в садик ходит младший. Это делает программу более гибкой и удобной для семей.
