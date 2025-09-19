Суд рассмотрит жалобу на штраф замглавы «Ельцин Центра»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Свердловский областной суд 8 октября рассмотрит жалобу на решение о штрафе первому заместителю исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмиле Телень по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«Восьмого октября в 14.10 (12.10 мск — ред.) апелляция», — сказала собеседница агентства.
Ранее в Верх-Исетском районном суде агентству уточняли, что защита Телень обжаловала решение о штрафе, документы были отправлены почтой.
Верх-Исетский районный суд столицы Урала 20 августа оштрафовал на 45 тысяч рублей Телень по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ее адвокат, Михаил Бирюков, говорил на заседании, что судят его подзащитную за репост антивоенного лозунга Татьяны Юмашевой в соцсети от 25 февраля 2022 года. Пост замглавы «Ельцин Центра» был сделан в Москве, в мае 2025 года был удален, пояснял адвокат, вину она не признает.
На заседании Бирюков настаивал на том, что необходимо передать материалы на Телень в Москву по месту ее жительства и совершения правонарушения, которое ей вменяли, или закрыть дело из-за истечения сроков давности, однако судья Екатерина Гейгер в этих ходатайствах отказала. Адвокат в перерывах на процессе заявлял журналистам, что данный репост «был эмоциональной реакцией» Телень, а подзащитная не пришла в суд, так как находится в Москве и не имела возможности поменять рабочие планы. Информация о том, что правонарушение совершено в Екатеринбурге, являются недостоверными, подчеркивал защитник.
В апреле источник в оперативных службах также рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство. В начале августа пресс-секретарь «Ельцин Центра» Елена Володарская уточняла, что замдиректора подает в суд на Telegram-канал «УралLive» из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта.
«Ельцин Центр» — общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.