В столичном районе Коммунарка построили детский сад на 220 мест

Строительство детского сада, рассчитанного на 220 воспитанников, завершили в районе Коммунарка в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение социальных объектов соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Площадь нового трехэтажного здания составляет свыше 4,8 тыс. кв. м. В нем предусмотрено девять групповых ячеек, медицинский кабинет, пищеблок полного технологического цикла, а также физкультурный и музыкальный залы.
Кроме того, на прилегающей территории обустроили прогулочные зоны с теневыми навесами отдельно для каждой группы. Еще там предусмотрены площадки для занятий физкультурой и проведения мероприятий. Помимо этого, специалисты провели озеленение и смонтировали освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.