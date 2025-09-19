В Омской области ужесточили штрафы за незаконную продажу энергетиков

Комитет Законодательного собрания Омской области по экономической политике и инвестициям рассмотрел проект изменений в КоАП Омской области об ужесточении наказания за незаконную продажи энергетиков.
Напомним, новые правила торговли действуют в регионе с 1 сентября 2025 года. Продажа энергетических безалкогольных напитков теперь запрещена в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. Также их нельзя продавать во время, за два часа до и два часа после проведения массовых мероприятий.
От облправительства в Законодательное собрание Омской области поступило предложение о наказании для тех, кто нарушит данный запрет. Граждан было предложено наказывать административным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, Должностных лиц штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Профильный комитет Заксобрания предлагаемые поправки в КоАП Омской области одобрил. Окончательное решение депутаты Законодательного собрания примут на пленарном заседании.