В Омской области ужесточили штрафы за незаконную продажу энергетиков

От облправительства в Законодательное собрание Омской области поступило предложение о наказании для тех, кто нарушит данный запрет. Граждан было предложено наказывать административным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, Должностных лиц штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.