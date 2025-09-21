Кроссворд на 21 сентября 2025

4. Сияние

«Сияние» — произведение Стивена Кинга, сочетающее в себе жанры ужаса, психологической драмы и готики. Название было навеяно песней Джона Леннона «Instant Karma!». «Сияние» стало первой книгой Кинга, выпущенной в твердом переплете. Идея романа пришла писателю во сне, после посещения им отеля «Стэнли». Кинг использовал роман, чтобы выразить свои внутренние страхи и желания, но по настоянию редакторов, книга была издана в сокращенном варианте. Успех «Сияния» утвердил Кинга как одного из самых значимых писателей в жанре ужасов. Роман был номинирован на премию «Локус» и получил признание критиков за исследование темы домашнего насилия и новаторское переосмысление готической литературы. Самой известной адаптацией является фильм Стэнли Кубрика 1980 года с Джеком Николсоном в главной роли, хотя Кингу она не понравилась. Через 36 лет после выхода «Сияния» было написано продолжение.