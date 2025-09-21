Кроссворд на 21 сентября 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Стивене Кинге
- Несмотря на проблемы со здоровьем, юный Стивен Кинг, благодаря поддержке матери, увлекся писательством. В семилетнем возрасте он написал рассказ о капитане Кейси, который был основан на комиксах. Мать Кинга, Рут, вдохновила его на создание собственных историй, заметив: «Кто-то всегда выбивает кому-то зубы. Готова поспорить, ты можешь лучше». После этого Кинг создал рассказ «Мистер Хитрый Кролик» о добрых зверях, спасающих детей. Мать похвалила его работу, и Стивен написал ещё четыре рассказа о кролике, получив за каждый по 25 центов, что стало его первым писательским гонораром.
- Стивен Кинг является большим поклонником панк-группы «Ramones». Его любовь к их музыке настолько сильна, что рефрен «Hey-ho, let’s go!» из их культовой песни «Blitzkrieg Bop» был использован в качестве эпиграфа ко второй части романа «Кладбище домашних животных». В знак признательности за это Ramones написали песню «Pet Sematary», ставшую саундтреком к одноименной экранизации романа Кинга.
- 19 июня 1999 года Стивен Кинг получил серьезную травму в результате ДТП в штате Мэн. Во время прогулки писателя сбил микроавтобус, водитель которого, Брайан Смит, отвлекся на свою собаку. Кинг получил множественные травмы, включая повреждение легкого, перелом ноги, бедра и ранение головы. Изначально врачи рассматривали возможность ампутации ноги, но в итоге ее удалось спасти. После нескольких операций и длительного периода реабилитации Кинг вернулся к работе, хотя последствия травмы еще долго давали о себе знать. Этот трагический случай нашел отражение в его мемуарах «Как писать книги» и в «Темной Башне», где появились «сакральные» числа 19 и 99.
Ответы
По горизонтали:
1. Бейсбол
Бейсбол занимает важное место в жизни Стивена Кинга. Он является давним и преданным поклонником команды «Бостон Ред Сокс», регулярно посещает их игры и часто упоминает клуб в своих произведениях. В 1992 году Стивен и его супруга Табита спонсировали строительство бейсбольного стадиона «Мэнсфилд». В 2002 году Кинг даже выполнил первый бросок на открытии Международной сеньор-лиги. Кроме того, он принимал активное участие в тренировках бейсбольной команды своего сына Оуэна, о чем впоследствии написал эссе «Вниз головой», вошедшее в сборник «Кошмары и фантазии».
2. Доллар
Стивен Кинг предлагает студентам-режиссерам возможность экранизировать свои короткие рассказы, но не романы, за символическую плату в один доллар. Условием является обязательный предварительный просмотр и одобрение готового фильма самим Кингом, прежде чем он сможет выйти в широкий прокат. Эту практику Кинг называет «долларовой сделкой». Подобные сделки заключались уже 16 или 17 раз.
3. Мизери
«Мизери» — один из самых личных романов Стивена Кинга. По словам писателя, образ Энни Уилкс и сюжетная завязка пришли к нему во сне. В центре повествования — писатель Пол Шелдон, попавший в зависимость от своей фанатки Энни Уилкс, бывшей медсестры, после автомобильной аварии. У название романа, «Мизери» (Страдание), есть два значения: это и имя героини книг Шелдона, и отражение душевного состояния самого Кинга во время написания. Критики высоко оценили «Мизери» за психологическую глубину и отход от привычной мистической тематики. Экранизация романа режиссера Роба Райнера с Кэти Бейтс в главной роли стала культовой.
4. Ярость
Стивен Кинг в 1977 году под псевдонимом Ричард Бахман опубликовал роман «Ярость», первоначально называвшийся «Смириться с этим». После серии трагических инцидентов в школах Канзаса, где у одного из стрелков, убившего троих одноклассников, обнаружили экземпляр книги, автор решил отозвать «Ярость» из продажи.
5. Отец
Детство Стивена Кинга было омрачено внезапным уходом отца, Дональда. Когда Стивену было всего два года, Дональд покинул семью, сказав, что идет за сигаретами, и больше не вернулся. Мать, Рут, объяснила детям его исчезновение инопланетным похищением, хотя, возможно, знала о его связи с другой женщиной. Долгое время судьба Дональда оставалась неизвестной. Лишь в 1990-х годах, благодаря расследованию телеканала CBS, стало известно, что Дональд создал новую семью в Пенсильвании, где и скончался в 1980 году. Чтобы избежать юридических проблем, Кинг решил не раскрывать свое родство с новообретенными родственниками.
По вертикали:
1. Влияние
Стивен Кинг не раз отмечал, что черпает вдохновение в произведениях классиков. Его рассказ «Человек в черном костюме» является очевидной отсылкой к творчеству Натаниэля Готорна и его новелле о встрече с дьяволом. Раннее влияние Эдгара Аллана По заметно в рассказе «Сердце старика», созданном по мотивам «Сердца-обличителя». На формирование его стиля повлиял и Говард Филлипс Лавкрафт, под впечатлением от которого был написан научно-фантастический роман «Томминокеры». Помимо этих признанных мастеров, Кинг упоминает и других писателей, чье творчество оказало на него влияние, включая Джорджа Сондерса, Карен Расселл и многих других авторов, работающих на стыке жанров.
2. Оно
«Оно» — книга Стивена Кинга в жанре ужасов. Роман затрагивает важные для Кинга темы: силу памяти, сплоченность группы и влияние детских травм на взрослую жизнь. Повествование ведется параллельно в детстве героев и в их взрослой жизни. Первоначально Кинг представлял главного злодея как тролля, сочетающего черты вампира, оборотня и инопланетянина. Писатель использовал собственные детские воспоминания для создания образов юных героев. Критики оценивали роман неоднозначно: некоторые считали его затянутым и перегруженным, другие хвалили структуру повествования, персонажей и антагониста Пеннивайза. В 1990 году Томми Ли Уоллес снял одноименный телефильм, где Пеннивайза сыграл Тим Карри.
3. Болезнь
Из-за частых переездов семьи и слабого иммунитета Стивен Кинг тяжело перенес детские болезни. После заражения корью, он подхвати острый фарингит, переросший в ушную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Матери Кинга пришлось обратиться к отоларингологу, который трижды проводил болезненную процедуру прокола барабанной перепонки, чтобы удалить гной. Кинг вспоминал, что сильнее боли его возмущало равнодушие врача, который обещал безболезненность процедуры, но так и не запомнил его имени. Эти болезни стали причиной того, что он остался на второй год в первом классе.
4. Сияние
«Сияние» — произведение Стивена Кинга, сочетающее в себе жанры ужаса, психологической драмы и готики. Название было навеяно песней Джона Леннона «Instant Karma!». «Сияние» стало первой книгой Кинга, выпущенной в твердом переплете. Идея романа пришла писателю во сне, после посещения им отеля «Стэнли». Кинг использовал роман, чтобы выразить свои внутренние страхи и желания, но по настоянию редакторов, книга была издана в сокращенном варианте. Успех «Сияния» утвердил Кинга как одного из самых значимых писателей в жанре ужасов. Роман был номинирован на премию «Локус» и получил признание критиков за исследование темы домашнего насилия и новаторское переосмысление готической литературы. Самой известной адаптацией является фильм Стэнли Кубрика 1980 года с Джеком Николсоном в главной роли, хотя Кингу она не понравилась. Через 36 лет после выхода «Сияния» было написано продолжение.
