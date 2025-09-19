На Кубани обустроят пеший турмаршрут от Тамани до Красной Поляны

Проект «Большая кубанская тропа» реализуется в Краснодарском крае при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Благодаря этому на Кубани обустроят пеший турмаршрут, который свяжет Тамань и Красную Поляну, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Протяженность тропы составит 850 км. Разрабатывать этот проект начали в 2021 году. В соответствии с ним будет создана сеть обустроенных турмаршрутов от Тамани до Сочи. Тропы при этом будут объединены единой концепцией, стилистикой и навигацией. Вдоль них, в частности, установят однотипные информационные стенды, указатели, таблички, скамейки, перила и лестницы, оборудуют смотровые площадки, турприюты и кемпинги.
Проект турмаршрута готов. Чтобы это стало возможным, специалисты провели 20 экспедиций. На последнем этапе они изучали маршрут от кордона Черноречье в Мостовском районе до поселка Красная Поляна. Подчеркивается, что специалисты уже оформили паспорта отдельных участков.
«На сегодняшний день членами Краснодарского краевого отделения Русского географического общества совместно с сотрудниками регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия и центром развития курортов и туризма края уже обследованы 175 километров тропы до хутора Гуамка Апшеронского района, ведется работа по паспортизации пройденного маршрута. Вместе с тем ведется работа по проектированию маркировки первого этапа тропы от Тамани до Анапы», — заявили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.