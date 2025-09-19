На Кубани обустроят пеший турмаршрут от Тамани до Красной Поляны

Протяженность тропы составит 850 км. Разрабатывать этот проект начали в 2021 году. В соответствии с ним будет создана сеть обустроенных турмаршрутов от Тамани до Сочи. Тропы при этом будут объединены единой концепцией, стилистикой и навигацией. Вдоль них, в частности, установят однотипные информационные стенды, указатели, таблички, скамейки, перила и лестницы, оборудуют смотровые площадки, турприюты и кемпинги.