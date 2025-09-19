Подготовку кадров в сфере высоких технологий обсудили в Великом Новгороде

Пленарное заседание «Новый технологический код России: высокие технологии для безопасности и инноваций» состоялось во время Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Среди тем обсуждения была подготовка кадров в сфере высоких технологий, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ.
Участники заседания также поговорили о внедрении передовых решений в экономику страны и социальную сферу и о современных форматах подготовки специалистов. Кроме того, эксперты обсудили изменения на рынке труда и комплекс мер, необходимый для обеспечения кадрового суверенитета, и многое другое.
Например, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании «Нацпроектстрой» Татьяна Горловская рассказала о современных компетенциях, которыми должны обладать студенты колледжей и техникумов.
«Взаимодействие компаний-работодателей и образовательных организаций в рамках федерального проекта “Профессионалитет” позволяет понять, какие именно компетенции нужны будущим специалистам в профессии, которую они осваивают, и внести необходимые изменения в образовательные программы. Но есть еще важные компетенции, не связанные с конкретными профессиями, но необходимые современным молодым специалистам: это компьютерная грамотность, умение работать в команде и эффективное использование ресурсов, методики бережливого производства», — уточнила Горловская.
Напомним, что Чемпионат высоких технологий, финал которого стартовал в Великом Новгороде 17 сентября, проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». По словам директора департамента госполитики в сфере СПО и профобучения Минпросвещения России Виктора Неумывакина, число участников данного мероприятия постоянно растет.
«Этот чемпионат — наш вклад в развитие страны, в ее технологическую независимость. Он становится опытно-конструкторским бюро формирования новых профессий и специальностей в системе среднего профессионального образования. На финал в Великий Новгород прибыли 15 тысяч человек из России и 26 стран. Конкурсантам предстоит соревноваться по 15 компетенциям будущего. И на эти компетенции надо обратить внимание всей системе СПО и нашим работодателям», — сказал директор департамента госполитики в сфере СПО и профобучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.