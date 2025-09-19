Подготовку кадров в сфере высоких технологий обсудили в Великом Новгороде

«Этот чемпионат — наш вклад в развитие страны, в ее технологическую независимость. Он становится опытно-конструкторским бюро формирования новых профессий и специальностей в системе среднего профессионального образования. На финал в Великий Новгород прибыли 15 тысяч человек из России и 26 стран. Конкурсантам предстоит соревноваться по 15 компетенциям будущего. И на эти компетенции надо обратить внимание всей системе СПО и нашим работодателям», — сказал директор департамента госполитики в сфере СПО и профобучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.