Ветеран «Вымпела» рассказал о службе разведчика Дроздова

«Однажды у меня сильно заболела мама, а мне надо было уезжать за границу. Юрий Иванович узнал о происходившем, когда мы случайно столкнулись с ним в военном госпитале, где я навещал маму. Он тут же поручил начальнику госпиталя сделать всё, чтобы помочь ей. Операцию делали врачи из Центра имени Бурденко, которым руководил наш выдающийся нейрохирург Александр Николаевич Коновалов. И мама прожила еще 17 лет. За день до отлета мы встретились с Юрием Ивановичем, и я уже мог спокойно говорить о делах. Я знал, что без меня все необходимое для мамы будет сделано. Вот какая была забота о сотруднике, но и о деле», — сказал Попов.