Бондаренко назвал разведчика Дроздова исключительным профессионалом

«В любой разведке мира считается, что разведчик-нелегал, побывавший в руках противника, уже потерян именно как нелегал, это же понятно. Но Юрий Иванович все взвесил и в конце концов сказал Алексею Михайловичу: “А давай! Тебя ведь там уже не ищут, тебя вычеркнули из списков”. Дроздов прекрасно разбирался в людях и знал, что Козлов не просто хочет, но и сможет вновь работать “в поле”. При этом, конечно, Дроздов взял на себя огромную ответственность. Но он так всегда и говорил: “Если вы все правильно делаете — все получится. А если нет, то накажут меня”, — добавил Бондаренко. По его словам, то решение Дроздова себя полностью оправдало. “Думаю, Алексей Михайлович Козлов сработал очень результативно”, — отметил собеседник агентства.