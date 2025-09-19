Бондаренко назвал разведчика Дроздова исключительным профессионалом

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Легендарный разведчик генерал Юрий Дроздов был исключительным профессионалом — «классным опером» и при этом поистине замечательным человеком, высокого ценившим каждого подопечного и которые также ценили его, рассказал РИА Новости один из историографов отечественной внешней разведки, трижды лауреат премии СВР России в области литературы и искусства писатель Александр Бондаренко.
В пятницу исполнилось 100 лет со дня рождения генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова (1925−2017), в 1979—1991 годах — начальника Управления «С» (нелегальная разведка) внешней разведки КГБ СССР, идеолога создания подразделения специального назначения «Вымпел».
Бондаренко стал автором книги о Дроздове, вышедшей в 2020 году в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». «Мне посчастливилось общаться с Юрием Ивановичем. Это действительно был замечательный, исключительный человек», — сказал он.
«Юрий Иванович обладал прекрасными качествами. Я разговаривал с разведчиками-нелегалами, лично знавшими Дроздова. И вот что интересно — у Юрия Ивановича не было любимчиков среди тех, кто, как говорится, работал “в поле”. Но он общался с ними так, что каждый из них чувствовал себя любимчиком Дроздова», — добавляет Бондаренко.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни.
По словам Бондаренко, Дроздов готовился к каждой личной встрече с нелегалом. «Юрий Иванович обладал великолепной памятью, он задавал такие вопросы, входил в такие тонкости, что все это позволяло собеседнику чувствовать, что начальник нелегальной разведки относится к нему по-особенному. И каждый из этих нелегалов потом хранил это чувство внутри себя», — отметил Бондаренко.
Когда проходили проводы очередного нелегала на работу в ту или иную страну, на них присутствовал Дроздов. «Но он разговаривал не только с выводимым сотрудником, но и с его куратором из Центра. То есть тут Дроздов подчеркивал уважение к куратору, чтобы уезжающий нелегал понимал, что с ним работает уважаемый человек. И вообще Юрий Иванович не стеснялся публично хвалить людей», — сказал Бондаренко.
Именно при Дроздове начались присвоения разведчикам-нелегалам званий Героев за достижения в оперативной работе, отметил он. Первым нелегалом — Героем Советского Союза в 1984 году стал легендарный разведчик Геворк Вартанян. Известно, что в бытность Дроздова начальником нелегальной разведки Героями Советского Союза стали нелегалы Евгений Ким (1987) и Михаил Васенков (1990). «А звания Героя России удостоились подопечные Дроздова — Алексей Михайлович Козлов и Юрий Анатольевич Шевченко», — напомнил Бондаренко.
«Что касается конкретных дел, то Юрий Иванович, бесспорно, был профессионалом высшего класса. О нем многие мне таки говорили — “это был классный опер”. Дроздов принимал решения, казавшиеся парадоксальными, и получал результат», — отметил собеседник агентства. Бондаренко пояснил это на конкретном примере. «Алексей Михайлович Козлов. Наш нелегал, работавший в Южной Африке, арестованный в результате предательства, переживший тяжелейшие условия содержания в тюрьме в ЮАР. После возвращения домой он работал в Центре. Это была кабинетная работа. Но через недолгое время Козлов начал просить Дроздова вновь направить его на нелегальную работу за рубеж», — говорит Бондаренко.
«В любой разведке мира считается, что разведчик-нелегал, побывавший в руках противника, уже потерян именно как нелегал, это же понятно. Но Юрий Иванович все взвесил и в конце концов сказал Алексею Михайловичу: “А давай! Тебя ведь там уже не ищут, тебя вычеркнули из списков”. Дроздов прекрасно разбирался в людях и знал, что Козлов не просто хочет, но и сможет вновь работать “в поле”. При этом, конечно, Дроздов взял на себя огромную ответственность. Но он так всегда и говорил: “Если вы все правильно делаете — все получится. А если нет, то накажут меня”, — добавил Бондаренко. По его словам, то решение Дроздова себя полностью оправдало. “Думаю, Алексей Михайлович Козлов сработал очень результативно”, — отметил собеседник агентства.
У Дроздова интересы страны были всегда главнее всего, подчеркнул Бондаренко. «До назначения начальником нелегальной разведки Юрий Иванович возглавлял резидентуру в Нью-Йорке. Он работал под прикрытием заместителя постоянного представителя СССР при ООН. И Дроздов сообщал в Центр, что есть информация, указывающая на то, что советский дипломат, заместитель генсека ООН Аркадий Шевченко — предатель, работающий на США, и просил через наш МИД отозвать того в Москву. Юрий Иванович не боялся, что может испортить отношения с МИДом. Но Шевченко отзывать не стали, а в итоге этот мерзавец сбежал в Штаты», — сказал Бондаренко.
«И несмотря на всякие нестыковки, неприятности, которые случались, Юрий Иванович шел своим избранным, как показало время — верным путем. И в историю нашей разведки, в историю России генерал Дроздов вошел навсегда», — подытожил собеседник агентства.
Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военного. Воевал, встретил Победу в Берлине. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, был переведен в Комитет государственной безопасности и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника.
Дроздов принял непосредственное участие в различных операциях советской разведки, в том числе в операции по обмену легендарного советского разведчика Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля) на американского летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Был резидентом в Китае и в США. В ноябре 1979 года был назначен начальником Управления «С» (нелегальная разведка) Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР. Ушел в отставку в 1991 году.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». Имел правительственные награды ГДР, Польши, Кубы, Афганистана. Скончался 21 июня 2017 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Бронзовый барельеф Дроздова размещен на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном возле комплекса зданий Службы внешней разведки (СВР) в московском районе Ясенево. К этому монументу «Отечество. Доблесть. Честь», открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента глава государства выступал перед разведчиками.