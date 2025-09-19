В Перми открылся музейный проект, посвящённый подвигу танкистов-пермяков

— В рамках городского исторического форума мы ежегодно организуем выставочные проекты в Центре «Современное образование». Сам с интересом прошел по экспозиции и рекомендую обязательно это сделать всем любителям истории! Считаю, что это абсолютно правильный подход к решению просветительских и воспитательных задач, вовлечению молодого поколения в изучение прошлого, — рассказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.