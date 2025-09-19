В Перми открылся музейный проект, посвящённый подвигу танкистов-пермяков

В Перми начал работу музейный проект «Боевая доблесть пермских танкистов». Он расположен в учебном центре «Современное образование» на улице Пермской, 50. Проект проводится в рамках исторического форума, посвящённого Великой Победе.
Экспозиция рассказывает о судьбах пермяков, воевавших в Молотовской бригаде Уральского добровольческого танкового корпуса. Здесь можно увидеть карты боевых действий, исторические фотографии, документы, плакаты, портреты героев, модели военной техники и оружия. Особый интерес представляет макет «Эпизод танкового боя на Курской дуге», а также модели танков на радиоуправлении.
— В рамках городского исторического форума мы ежегодно организуем выставочные проекты в Центре «Современное образование». Сам с интересом прошел по экспозиции и рекомендую обязательно это сделать всем любителям истории! Считаю, что это абсолютно правильный подход к решению просветительских и воспитательных задач, вовлечению молодого поколения в изучение прошлого, — рассказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
За годы войны из Пермского края на фронт ушли 500 000 человек. Уральский добровольческий танковый корпус, сформированный в том числе и из пермяков, прошёл с боями от Орла до Берлина и Праги, освободив тысячи населённых пунктов.
Посетить выставку может любой желающий бесплатно. Для этого нужно записаться на групповую экскурсию по телефону +7 (342)2554499.