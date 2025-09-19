В Москве прошел забег в поддержку пострадавших от домашнего насилия

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Забег в рамках городской социальной акции «Не молчи!», направленной на привлечение внимания к проблеме домашнего насилия, прошел в столичном парке «Дубки», передает корреспондент РИА Новости.
Акция «Не молчи!» стартовала в 2014 году по инициативе кризисного центра помощи женщинам и детям при поддержке правительства Москвы. Организация оказывает помощь пострадавшим от домашнего насилия. Так, главной целью забега стало привлечение внимания к проблеме и поддержка женщин и детей, которые с ней столкнулись.
«Для каждой женщины, оказавшейся в трудной ситуации, первый шаг к свободе начинается с осознания, что она не одна. Для этого в городе 11 лет работает кризисный центр помощи женщинам и детям… Наш забег — одна из возможностей привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и рассказать, где можно получить помощь», — рассказала директор кризисного центра помощи женщинам и детям департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Завьялова.
В забеге поучаствовали профессиональные спортсмены, любители активного образа жизни, а также женщины, которые смогли преодолеть кризис. Они вышли на старт в категории «Символ надежды», а мужчины — «Символ мужества». Дети побежали в отдельной категории. Все участники преодолели символическую дистанцию в 2025 метров.
«Буквально, уже четыре года назад у нас возникла идея сделать благотворительный забег “Беги, не бойся, не молчи”. Опять же, привлечь не только, например, женщин, у которых эта проблема. А привлечь еще и всех мужчин, детей. Люди должны понимать что такая проблема есть, и уже четвёртый год мы проводим эту акцию. И поскольку это 2025 год, мы впервые сделали именно такой забег на 2025 метров», — ответила на вопрос корреспондента РИА Новости Завьялова.
Победители забега получили награды, а все гости мероприятия могли проконсультироваться со специалистами кризисного центра, узнать о проектах, направленных на защиту женщин и детей, поучаствовать в мастер-классах и спортивных активностях.