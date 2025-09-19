В Тюмени пройдет выставка товаров предпринимателей

Жителей и гостей Тюмени приглашают на выставку «Тюменская марка 2025», которая пройдет 11−12 октября в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Прием заявок от бизнесменов на участие в выставке завершился 12 сентября. Предприниматели отправили свыше 130 заявок. При этом только 70 из них получат возможность стать участниками выставки и показать свои достижения всему городу. Более подробная информация о мероприятии размещена на его официальном сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.