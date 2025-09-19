«Поили оленя газировкой и таскали за рога». Суд назначил наказание двум мужчинам за хулиганство в минском зоопарке

Друзья из Витебской области (1973 и 1975 годов рождения) во время посещения зоопарка Минска сняли свои похождения на видео и разместили в ТikTok. Один мужчина хватал оленя за рога, второй поил животное из бутылки газировкой. Это происходило на глазах других посетителей, которые возмутились и сделали хулиганам замечание. Но их это не вразумило.