«Поили оленя газировкой и таскали за рога». Суд назначил наказание двум мужчинам за хулиганство в минском зоопарке

Два жителя Витебской области были наказаны за хулиганство в минском зоопарке, где они поили оленя газировкой и таскали за рога, пишет БелТА. Суд назначил им 10 суток ареста.
Друзья из Витебской области (1973 и 1975 годов рождения) во время посещения зоопарка Минска сняли свои похождения на видео и разместили в ТikTok. Один мужчина хватал оленя за рога, второй поил животное из бутылки газировкой. Это происходило на глазах других посетителей, которые возмутились и сделали хулиганам замечание. Но их это не вразумило.
Такое поведение не осталось безнаказанным. Правоохранители установили и задержали этих мужчин. Они признали вину в полном объеме. Причину своего поведения пояснили тем, что им было весело.
И вот 19 сентября суд Заводского района Минска вынес решение. Мужчины подвергнуты взысканиям в виде административного ареста на срок 10 суток каждый согласно ст. 19.1 (мелкое хулиганство) КоАП. Сообщается также, что постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Кстати, на судебном заседании они указали, что готовы принести извинения зоопарку и загладить причиненный вред, в том числе принести оленю «деликатесы».
