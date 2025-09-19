В Чечне провели фестиваль национальной кухни в селе Чечен-Аул

Фестиваль национальной кухни «Вкус традиций» прошел в селе Чечен-Аул на территории Чеченской Республики. Мероприятие было организовано для школьников и их семей в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города Аргуна.
Ученики местных школ вместе со своими семьями представили блюда, приготовленные по старинным рецептам бабушек и дедушек. Фестиваль стал не только гастрономическим праздником, но и уроком культурного наследия для молодежи.
Особое внимание гостей привлекла работа семьи Ахмадовых. Их дочь, ученица 11 класса Малика Ахмадова, представила традиционное блюдо — чепалгаш с тыквой, который представляет собой закрытую лепешку из мягкого теста с начинкой. Девушка рассказала, что готовила его вместе с бабушкой, которая делилась секретами приготовления.
«Видеть, как ребята с интересом рассказывают о традициях, — это самое ценное. Такие встречи объединяют поколения», — отметила педагог Зара Магомедова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.