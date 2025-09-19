В Госдуму поступило предложение о запрете на продажу презервативов супругам

«Мы очень надеемся на то, что письмо нашего правозащитного центра в Госдуму послужит поводом не только для рассмотрения нашей инициативы, но и поводом для серьёзного разговора на тему: каково же у нас то самое государство-цивилизация и роль Бога в нём», — добавил РИА Новости Кормухин.