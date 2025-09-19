Ричмонд
В Госдуму поступило предложение о запрете на продажу презервативов супругам

Кормухин подтвердил обращение в ГД о запрете на продажу презервативов супругам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Координатор-основатель православного Всероссийского общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин сообщил РИА Новости, что движение направило обращение в Госдуму о запрете продавать презервативы супругам, продиктованное отношением к семье как к церкви.

Ранее издание Life.ru сообщило, что активисты движения «Сорок сороков» обратились в Госдуму с предложением запретить продавать презервативы супружеским парам.

«Наша инициатива по запрету продавать презервативы семейным парам продиктована тем, что для нас, как православных христиан, семья является малой церковью», — рассказал Кормухин РИА Новости, подтвердив обращение правозащитного центра «Сорока сороков» в Госдуму.

По мнению активиста, супруги, вступающие в брак, должны нести ответственность не только перед друг другом, но и в первую очередь перед Богом, соблюдая первую из заповедей: плодиться и размножаться.

«Мы очень надеемся на то, что письмо нашего правозащитного центра в Госдуму послужит поводом не только для рассмотрения нашей инициативы, но и поводом для серьёзного разговора на тему: каково же у нас то самое государство-цивилизация и роль Бога в нём», — добавил РИА Новости Кормухин.