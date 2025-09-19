Путин исполнил мечту мальчика из Крыма

«Всегда приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но такой сокровенной детской мечты. Кирилл Пономаренко из поселка городского типа Гаспра муниципального округа Ялта написал письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и попросил подарок: собаку. Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что юный житель Крыма показывает отличные результаты в учебе, принимает активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, его награждали грамотами и дипломами.
Аксенов пожелал школьнику успехов в учебе и достижения поставленных целей.