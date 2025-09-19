Ученый предупредила россиян об угрозе встречи с агрессивными лосями в сентябре

В период гона, который начинается в конце августа — начале сентября и длится примерно два месяца, поведение лосей меняется. Встретившихся на пути человека или автомобиль они могут воспринять в качестве соперников, что провоцирует их к нападению. Вес самца достигает 600 кг, поэтому удар его копыта может оказаться смертельным.