Ученый предупредила россиян об угрозе встречи с агрессивными лосями в сентябре

Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова посоветовала при встрече с животными вести себя тихо и постараться спрятаться.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Наступивший в сентябре период спаривания у лосей делает их агрессивными по отношению к людям. Чтобы обезопасить себя, россиянам при встрече с ними нужно вести себя тихо и постараться спрятаться, предупредила ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова.

В период гона, который начинается в конце августа — начале сентября и длится примерно два месяца, поведение лосей меняется. Встретившихся на пути человека или автомобиль они могут воспринять в качестве соперников, что провоцирует их к нападению. Вес самца достигает 600 кг, поэтому удар его копыта может оказаться смертельным.

«Обычно он пугается шума, однако в брачный период громкий звук может восприниматься как вызов и спровоцировать нападение», — предупредила Комбарова.

Исследователь посоветовала при встрече с диким лосем спрятаться за деревом или кустом и предупредила, что в темное время суток разглядеть в лесу животное может быть трудно, так как его шерсть не отражает свет.

«При столкновении с любым опасным представителем лесной фауны важно соблюдать определенный порядок действий: избегать паники, прямого зрительного контакта, не поворачиваться спиной к обитателям, а также не убегать. Рекомендуется сохранять максимальное самообладание и осторожно отходить назад, двигаясь плавно и размеренно», — добавила она.