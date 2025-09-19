В Госдуме не поддержали идею запретить продажу презервативов супругам

«Презервативы являются наиболее репродуктивно-позитивным методом контрацепции для пар, планирующих беременность в будущем. В то время как после отмены гормональных таблеток или удаления спирали организму может потребоваться время на восстановление, с презервативами такой паузы нет. Пара может забеременеть практически сразу, как только перестанет их использовать», — сказала Буцкая.