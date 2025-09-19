В США связали рекордно мощные космические нейтрино с взрывами черных дыр

Космические нейтрино сверхвысоких энергий представляют собой мельчайшие и самые легкие частицы материи, разогнанные до околосветовых скоростей. Пока ученые не имеют точных представлений о том, как они возникают. Некоторые астрономы предполагают, что эти частицы разгоняются в горячих останках взорвавшихся звезд внутри Млечного Пути, а другие считают, что их источником являются ядра и облака газа в далеких галактиках. Для поиска их источников за последние два десятилетия было сооружено сразу нескольких подводных и подледных обсерваторий в России и в других регионах мира.