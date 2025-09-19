БЖД до 21 сентября заменит состав на маршруте из Минска в Брест

«До 21 сентября по техническим причинам поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 737/738 Минск — Барановичи — Полесские — Брест будет курсировать составом, сформированным из вагонов локомотивной тяги вместо моторвагонного подвижного состава», — рассказали в пресс-центре БЖД.
Поезда будут следовать с отклонением от своего расписания. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.