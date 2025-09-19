В МВД предупредили о новой мошеннической схеме

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мошенники на заочном собеседовании убеждают россиян скачать «корпоративное приложение для работы», которое заражено вирусом, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным полицейских, злоумышленники, выступая от имени крупных маркетплейсов, предлагают работу, связанную с «продвижением товара», размещают привлекательные вакансии на сайтах объявлений и в социальных сетях.
«В ходе заочного собеседования в мессенджере они уточняют операционную систему телефона и сообщают соискателю о необходимости “установки корпоративного приложения для работы”, после чего направляют ссылку для скачивания файла (APK для Android или реже — исполняемого EXE-файла для ПК) с неофициального сайта или файлообменника», — говорится в сообщении.
Установленное приложение является вредоносным и либо предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству, либо осуществляет перехват конфиденциальных данных (включая SMS, коды подтверждения банков и данные банковских приложений).
Киберполицейские советуют не игнорировать автоматические уведомления, предупреждающие об угрозе скачивания.