В МВД предупредили о новой мошеннической схеме

«В ходе заочного собеседования в мессенджере они уточняют операционную систему телефона и сообщают соискателю о необходимости “установки корпоративного приложения для работы”, после чего направляют ссылку для скачивания файла (APK для Android или реже — исполняемого EXE-файла для ПК) с неофициального сайта или файлообменника», — говорится в сообщении.