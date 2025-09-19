Ричмонд
Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье

Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье, понедельник и вторник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Воскресенье, понедельник и вторник в Москве и области будут по-летнему теплыми, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье, понедельник и вторник (будет — ред.) просто летняя погода, настоящая летняя погода… В Москве температура в диапазоне 24−26, даже до 27 градусов по области прогнозируется в понедельник», — сказал Вильфанд.

По его словам, такая температура будет соответствовать норме третьей декады июля — самого теплого периода в году.

