Ставрополье вошло в топ-10 регионов по продажам на онлайн-витрине

Витрина «Сделано на Ставрополье», созданная при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», стала одной из самых популярных на российском маркетплейсе. Регион вошел в топ-10 субъектов РФ по онлайн-продажам локальных брендов, сообщили в краевом правительстве.
«Мы присоединились к программе, чтобы продвигать ставропольский бизнес, и он активно пользуется этой возможностью. За август ставропольские товары купили более чем на 200 миллионов рублей. Растут и просмотры, большая часть из них — уникальные. Будем и дальше помогать нашим предпринимателям», — отметил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.
Проект «Сделано в России» на маркетплейсе был запущен в 2022 году для помощи региональным производителям. Уже 48 регионов продвигают посредством площадки собственную продукцию, а покупатели знакомятся с новыми брендами по всей России.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.