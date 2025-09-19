Первый туристический класс открылся в Петербурге

По завершении программы учащиеся получат сертификат о профессии «ассистент экскурсовода», который даст право на официальное трудоустройство. Каждый восьмой рабочий момент в Петербурге создается в сфере туризма и гостеприимства. Проект реализуется в рамках задач национального проекта по подготовке специалистов для туристической отрасли.