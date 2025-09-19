Ричмонд
Первый туристический класс открылся в Петербурге

Учащиеся получат сертификат о профессии «ассистент экскурсовода».

Источник: Комсомольская правда

Торжественное открытие первого в Петербурге специализированного туристского класса состоялось в школе № 91 Петроградского района. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— Уникальная образовательная программа разработана для подготовки кадров для туриндустрии со школьной скамьи, — отмечается в сообщении.

Обучение будет включать изучение истории и культуры Петербурга, основ туристского бизнеса, маркетинга и коммуникаций. Особый акцент сделан на практическую составляющую: выездные занятия на туристических объектах, мастер-классы от представителей ведущих туркомпаний города и проектная деятельность.

По завершении программы учащиеся получат сертификат о профессии «ассистент экскурсовода», который даст право на официальное трудоустройство. Каждый восьмой рабочий момент в Петербурге создается в сфере туризма и гостеприимства. Проект реализуется в рамках задач национального проекта по подготовке специалистов для туристической отрасли.