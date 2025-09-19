В Ингушетии обсудили промежуточные итоги нацпроекта в сфере здравоохранения

Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» огласили в Ингушетии. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.
В регионе активно реализуют девять федеральных проектов, входящих в нацпроект. По состоянию на 1 сентября уровень достижения показателей нацпроекта составил 95,85%, из 30 ключевых показателей достигнуты 28.
В частности, с начала года в Малгобекской центральной районной больнице открыли Центр здоровья, а в городской поликлинике Назрани завершено дооснащение аналогичного центра. Помимо этого, введен в эксплуатацию Республиканский клинический центр психиатрии и наркологии на 150 коек с дневным стационаром и поликлиникой, а также открыты Региональный центр ментального здоровья в Карабулаке и Центр орфанных заболеваний для детей в Назрани.
До конца года в республике введут в эксплуатацию участковую больницу в селе Али-Юрт, фельдшерско-акушерский пункт в селе Чемульга и инфекционный корпус на базе Детской республиканской клинической больницы. Также запланировано строительство Карабулакской городской больницы и поликлиники в селе Плиево.
«Выполнение национальных проектов в сфере здравоохранения — это не только цифры и показатели, но, прежде всего, забота о здоровье наших граждан. Сегодня в республике появляются новые центры, оснащенные современным оборудованием, строятся больницы и ФАПы, внедряются передовые методы лечения и реабилитации. Все это делает медицинскую помощь более доступной, а значит улучшает качество жизни людей», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.