В Ингушетии обсудили промежуточные итоги нацпроекта в сфере здравоохранения

В частности, с начала года в Малгобекской центральной районной больнице открыли Центр здоровья, а в городской поликлинике Назрани завершено дооснащение аналогичного центра. Помимо этого, введен в эксплуатацию Республиканский клинический центр психиатрии и наркологии на 150 коек с дневным стационаром и поликлиникой, а также открыты Региональный центр ментального здоровья в Карабулаке и Центр орфанных заболеваний для детей в Назрани.