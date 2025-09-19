В Красноярском крае стартовал новый сезон акции «БумБатл»

Жители Красноярского края могут принять участие в новом сезоне всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона.
В регионе работает около 25 пунктов сбора вторичного сырья. Жители края каждый год активно участвуют в этом проекте: по итогам весеннего сезона они собрали почти 28 тонн бумаги.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, указав свою организацию или подтвердив индивидуальное участие, выбрать ближайший пункт приема на интерактивной карте, сдать бумагу и загрузить акт о сдаче в личный кабинет. На сайте акции действует рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом субъекте.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.