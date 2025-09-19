В Красноярском крае стартовал новый сезон акции «БумБатл»

Чтобы присоединиться к акции, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, указав свою организацию или подтвердив индивидуальное участие, выбрать ближайший пункт приема на интерактивной карте, сдать бумагу и загрузить акт о сдаче в личный кабинет. На сайте акции действует рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом субъекте.