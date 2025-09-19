Омичи снова дышали сероводородом и диоксидом азота

Так, стационарным постом наблюдения УГМС было выявлено двухкратное превышение ПДК этого вещества в Кировском округе. Дурно пахло и в Центральном округе — там было выявлено 1,1 ПДК по сероводороду. Кроме того, однократное превышение предельно допустимого содержания диоксида азота в воздухе было выявлено в том же Центральном округе.