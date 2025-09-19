Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные об уровне загрязнения атмосферного воздуха Омска по состоянию на 18 сентября. По данным наблюдений, омичи снова дышали сероводородом и диоксидом азота.
Так, стационарным постом наблюдения УГМС было выявлено двухкратное превышение ПДК этого вещества в Кировском округе. Дурно пахло и в Центральном округе — там было выявлено 1,1 ПДК по сероводороду. Кроме того, однократное превышение предельно допустимого содержания диоксида азота в воздухе было выявлено в том же Центральном округе.
Ближайший прогноз синоптиков неблагоприятный — с 18 часов сегодняшнего дня и до 11:00 20 сентября в метеорологические условия будут способствовать скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе Омска. Уровень загрязнения субботним утром ожидается повышенный, далее и в течение воскресенья — пониженный.
Ранее мы сообщали, что в минприроды установили предприятия, которые могли травить омичей фенолом.