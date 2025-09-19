Глава Ростовской области Юрий Слюсарь приступил к формированию новой команды

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь приступил к формированию новой команды регионального правительства. Озвученную информацию передает пресс-служба донского главы.
— Сегодня правительство области завершает свою работу в прежнем составе. И для следующего этапа развития региона я приступаю к формированию обновленной команды. Работа должна основываться на профессионализме, открытости, честности. Главным мотивом команды станет забота о жителях, — сказал Юрий Слюсарь.
Губернатор обозначил ключевые приоритеты для нового правительства. На первом месте стоит безопасность граждан и защита важных объектов. Ростовская область находится в прифронтовой зоне и постоянно подвергается вражеским атакам.
Также в числе основных задач — поддержка семей с детьми и семей участников СВО. Отдельное внимание будет уделяться транспорту, дорожной сфере и вопросам ЖКХ.
Церемония вступления в должность прошла в «ДонЭкспоцентре». На мероприятии присутствовали более тысячи человек. Среди гостей были члены Совета Федерации от Ростовской области, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания области, представители духовенства, бизнесмены, деятели науки, культуры и искусства, общественные деятели.
