Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МФЦ Прикамья продолжают осваивать выдачу готовых документов через постаматы

Первый специализированный постамат в Перми появился в центральном филиале МФЦ на Куйбышева, 9 еще в 2023 году, второй был размещен в ТРЦ «Планета».

Первый специализированный постамат в Перми появился в центральном филиале МФЦ на Куйбышева, 9 еще в 2023 году, второй был размещен в ТРЦ «Планета». С этого года работает постамат в «Гипервивате».

Теперь в Перми появились еще 4 устройства — в филиалах МФЦ «Мотовилихинский», «Свердловский», «Орджоникидзевский» и «Краснокамский». Постаматы позволяют клиентам МФЦ экономить время, а сотрудникам филиалов — повышать эффективность оказания государственных и муниципальных услуг.

До конца года два постамата МФЦ планируется установить в ТРК «Спешилов» и ТЦ «Садовый».