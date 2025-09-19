МФЦ Прикамья продолжают осваивать выдачу готовых документов через постаматы

Первый специализированный постамат в Перми появился в центральном филиале МФЦ на Куйбышева, 9 еще в 2023 году, второй был размещен в ТРЦ «Планета». С этого года работает постамат в «Гипервивате».
Теперь в Перми появились еще 4 устройства — в филиалах МФЦ «Мотовилихинский», «Свердловский», «Орджоникидзевский» и «Краснокамский». Постаматы позволяют клиентам МФЦ экономить время, а сотрудникам филиалов — повышать эффективность оказания государственных и муниципальных услуг.
До конца года два постамата МФЦ планируется установить в ТРК «Спешилов» и ТЦ «Садовый».