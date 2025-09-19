Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуснуллин: в Крым запустили пробные рейсы поездов через Донбасс и Новороссию

Вице-премьер отметил, что такие маршруты очень востребованы.

Источник: Комсомольская правда

В Крым запустили пробные рейсы пассажирских поездов, которые следуют через Донбасс и Новороссию. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Пока с точки зрения безопасности мы не запускаем. Хотя пробные рейсы уже ходят», — сказал вице-премьер агентству ТАСС.

По его словам, такие поездки очень востребованы.

В конце марта 2025 года Хуснуллин сообщал, что запуск поездов в Крым из Центральной Россией через Донбасс и Новороссию был возможен уже тогда. Однако это не делалось по соображениям безопасности.