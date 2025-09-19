Хуснуллин: в Крым запустили пробные рейсы поездов через Донбасс и Новороссию

В Крым запустили пробные рейсы пассажирских поездов, которые следуют через Донбасс и Новороссию. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
«Пока с точки зрения безопасности мы не запускаем. Хотя пробные рейсы уже ходят», — сказал вице-премьер агентству ТАСС.
По его словам, такие поездки очень востребованы.
В конце марта 2025 года Хуснуллин сообщал, что запуск поездов в Крым из Центральной Россией через Донбасс и Новороссию был возможен уже тогда. Однако это не делалось по соображениям безопасности.