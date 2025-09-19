Минздрав рассказал, какими вирусами болеют белорусы осенью 2025

Замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай рассказала, что заболеваемость ОРВИ в сентябре находится на уровне средних показателей за последние два года, пишет БелТА.
Отмечается, что в сентябре обычно отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Светлана Нечай подчеркнула, что заболеваемость растет, но она находится на уровне средних показателей за последние два года.
Специалист уточнила, что в структуре традиционные негриппозные вирусы — риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирусы, включая SARS-CoV-2, ставший уже сезонным, в том числе «стратус». Кстати, новый подвариант омикрона не вызывает тяжелого течения заболевания.
