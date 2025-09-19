Бизнес поможет разработать новые номинации конкурса «Лучший по профессии»

Представители корпораций и некоммерческих организаций смогут предложить новые номинации для конкурса «Лучший по профессии». Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
«Всероссийский конкурс “Лучший по профессии” вызывает значительный интерес как у участников, так и у крупных компаний. В силу объективных причин субъекты РФ не могут стать инициаторами состязаний по некоторым рабочим специальностям. И именно тут включаются предприятия, заинтересованные в проведении региональных этапов, используя собственную инфраструктуру. Для нас очень важно создавать условия для продвижения всех востребованных профессий, и такое партнерство в рамках внебюджетных номинаций позволит обеспечить больший профессиональный охват конкурса», — пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Также предлагается предоставить дополнительную поддержку регионам, которые проводят более четырех этапов. Напомним, что всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» с 2025 года стал частью нацпроекта «Кадры».
Национальный проект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.