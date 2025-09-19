Бизнес поможет разработать новые номинации конкурса «Лучший по профессии»

«Всероссийский конкурс “Лучший по профессии” вызывает значительный интерес как у участников, так и у крупных компаний. В силу объективных причин субъекты РФ не могут стать инициаторами состязаний по некоторым рабочим специальностям. И именно тут включаются предприятия, заинтересованные в проведении региональных этапов, используя собственную инфраструктуру. Для нас очень важно создавать условия для продвижения всех востребованных профессий, и такое партнерство в рамках внебюджетных номинаций позволит обеспечить больший профессиональный охват конкурса», — пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.