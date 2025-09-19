Губернатор Игорь Кобзев назначил сенатором от Иркутской области Андрея Чернышева

— С ним мы уже проработали пять лет. Считаю, что они были продуктивными. Андрей Владимирович имеет четкое представление о том, какие вопросы необходимо донести до федеральных структур. Есть еще ряд нереализованных проектов. Надеюсь, у нас все получится, — написал глава региона в социальных сетях.