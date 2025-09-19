Ричмонд
Губернатор Игорь Кобзев назначил сенатором от Иркутской области Андрея Чернышева

Соответствующий указ был подписан 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев официально наделил полномочиями сенатора Российской Федерации Андрея Чернышева. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, соответствующий указ был подписан 19 сентября 2025 года. Теперь Чернышев будет представлять правительство Иркутской области в Совете Федерации в течение всего срока полномочий губернатора.

— С ним мы уже проработали пять лет. Считаю, что они были продуктивными. Андрей Владимирович имеет четкое представление о том, какие вопросы необходимо донести до федеральных структур. Есть еще ряд нереализованных проектов. Надеюсь, у нас все получится, — написал глава региона в социальных сетях.

Губернатор выразил уверенность, что Чернышев сможет эффективно представлять интересы региона на федеральном уровне и продвигать важные для Иркутской области проекты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области.