В Омской области клещи покусали почти 5 тысяч человек

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали о числе жертв клещей. По данным на 18 сентября клещи покусали почти 5 тысяч омичей, из которых 1536 человек — дети.
По данным ведомства, количество пострадавших соответствует среднестатистическим показателям по Омской области. В специализированных лабораториях было исследовано 97% клещей, снятых с людей. 7,3% кровососов оказались заражены боррелиями, 1, 8% — вирусом клещевого энцифалита, менее одного процента — возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Прививки от клещевого энцефалита перед началом сезона активности клещей в омской области получили почти 100 000 человек, от клещей было обработано более 3 тысяч га территорий кладбищ, парков, детских учреждений. Добавим, что по данным открытых интернет-источников, осенняя активность клещей обычно продолжается в нашем регионе до первых недель октября включительно, с наступлением устойчивых заморозков клещи впадают в спячку.