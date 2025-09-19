В Омской области клещи покусали почти 5 тысяч человек

Прививки от клещевого энцефалита перед началом сезона активности клещей в омской области получили почти 100 000 человек, от клещей было обработано более 3 тысяч га территорий кладбищ, парков, детских учреждений. Добавим, что по данным открытых интернет-источников, осенняя активность клещей обычно продолжается в нашем регионе до первых недель октября включительно, с наступлением устойчивых заморозков клещи впадают в спячку.