Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 20 по 21 сентября 2025 года

Отключение горячей воды в Иркутске с 20 по 21 сентября 2025 года коснется Свердловского округа. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, на улице Звездинской, 6 пройдут ремонтные работы, необходимые для предотвращения аварийных ситуаций.