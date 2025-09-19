Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 20 по 21 сентября 2025 года

Горячую воду отключат в Свердловском округе Иркутска с 20 по 21 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске с 20 по 21 сентября 2025 года коснется Свердловского округа. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, на улице Звездинской, 6 пройдут ремонтные работы, необходимые для предотвращения аварийных ситуаций.

Отключение горячей воды в Иркутске с 20 по 21 сентября 2025.

— Ограничения коснутся домов на Профсоюзной под номерами 64, 66, 75, 77/5, 77/6, 77/7, 87. Также без воды останутся жильцы на Челнокова, 54, Шмидта, 5 и Звездинской, 6, — говорится в сообщении оператора.

Отключение горячей воды в Иркутске с 20 по 21 сентября 2025 года начнется уже в 17:00, продлится до 13:00 следующего дня.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, где отключат свет в Иркутске 20 сентября.