Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах

«Минздрав России всецело поддерживает проекты и инициативы, направленные на улучшение здоровья и качества жизни детского населения. Так, необходимость внесения изменения в 41 статью федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” в части установления порядка организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, концептуально поддерживается ведомством», — рассказали в ведомстве.