Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о госпитальных школах для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщала РИА Новости, что депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в палату парламента законопроект о госпитальных школах, речь идет о местах для обучения детей, которые больше 21 дня находятся в больнице.
«Минздрав России всецело поддерживает проекты и инициативы, направленные на улучшение здоровья и качества жизни детского населения. Так, необходимость внесения изменения в 41 статью федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” в части установления порядка организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, концептуально поддерживается ведомством», — рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что данная мера будет способствовать повышению доступности образовательных услуг для организации процесса обучения детей, находящихся на длительном лечении.
«Вместе с тем, в век развития высоких технологий, возможности прохождения обучения дистанционно, необходимо строго регламентировать условия предоставления обучения, в том числе лицензирования образовательной деятельности в помещениях медицинских организаций, требования к кадрам, регламенты работы и другие», — отметили в министерстве.