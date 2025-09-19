Ученые из Томска разработали состав для тушения возгорания нефтепродуктов

Специалисты из Томского политехнического университета (ТПУ) при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030», которая реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети», разработали новый состав на основе искусственных газовых гидратов, который позволяет быстрее тушить пожары в резервуарах с нефтепродуктами, сообщили в учебном заведении.
Огнетушащая пена сегодня является наиболее эффективным средством для тушения пожаров жидких нефтепродуктов. Однако из-за своего состава она длительное время разлагается и наносит ущерб окружающей среде. Экологичной альтернативой выступают фторуглеродные поверхностно-активные вещества или кремнийорганические поверхностно-активные вещества, но эти растворы менее эффективны при тушении пожаров.
Ученые лаборатории тепломассопереноса ТПУ предложили новый тушащий состав на основе искусственного газового гидрата углекислого газа и поверхностно-активного вещества для стабильного пенообразования. При возгорании нефтепродуктов пену распыляют на поверхность очага горения: углекислый газ в составе гидрата под воздействием температуры высвобождается и вытесняет кислород из зоны горения, а пена образует жесткий барьер на поверхности нефтепродуктов, охлаждая их и снижая скорость распространения возгорания.
«В отличие от традиционных составов для тушения, гидратная пена обладает рядом преимуществ. Она способна интенсивнее абсорбировать тепло и формировать более устойчивую защитную “шапку” над нефтепродуктом. Это позволяет быстрее охладить резервуар до безопасных температур, при которых возгорания не происходит. Кроме того, применение газовых гидратов оказывает меньшее негативное воздействие на окружающую среду в процессе тушения — дымовые газы менее токсичны», — отметил заведующий лабораторией Павел Стрижак.
Новый состав был протестирован на пяти видах нефтепродуктов: газойле, дизеле, керосине, моторном масле и нефти. Эксперименты проводились совместно с главным управлением МЧС России по Томской области. Результаты показали, что гидратная пена справляется с возгоранием в 1,5 раза быстрее, что позволяет сохранить до 20% больше нефтепродуктов во время пожара.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.