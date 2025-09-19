Ученые из Томска разработали состав для тушения возгорания нефтепродуктов

«В отличие от традиционных составов для тушения, гидратная пена обладает рядом преимуществ. Она способна интенсивнее абсорбировать тепло и формировать более устойчивую защитную “шапку” над нефтепродуктом. Это позволяет быстрее охладить резервуар до безопасных температур, при которых возгорания не происходит. Кроме того, применение газовых гидратов оказывает меньшее негативное воздействие на окружающую среду в процессе тушения — дымовые газы менее токсичны», — отметил заведующий лабораторией Павел Стрижак.