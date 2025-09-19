В центральной больнице города Ейска Краснодарского края завершился ремонт

Капитальный ремонт провели в хирургическом отделении центральной районной больницы города Ейска Краснодарского края по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Ейского района.
В хирургическом отделении полностью заменили напольное покрытие и установили новые двери. Внутреннюю отделку стен выполнили негорючими материалами, что повысило пожарную безопасность здания. Также там заменили электропроводку и сантехнику, установили камеры видеонаблюдения. Кроме того, в учреждение закупили медицинское оборудование, например, операционные столы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.