В Борском районе Самарской области начал работать «Клуб занятой молодежи»

Первое заседание «Клуба занятой молодежи» Борского района Самарской области состоялось по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.
Участниками встречи стали студенты Борского государственного техникума и Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной. Руководитель и специалисты центра занятости рассказали о ситуации на рынке труда района и области, а также провели мастер-класс по построению первых шагов в карьере и правильному заполнению резюме.
Со студентами провели игру «Работодатель — Соискатель», где участники смогли примерить на себя обе роли. Это позволило молодым людям понять тонкости процесса трудоустройства, отработать навыки самопрезентации и даже получить опыт проведения собеседований. В конце встречи участники клуба решили, что заседания будут проводиться ежеквартально. Это позволит регулярно обмениваться опытом и узнавать актуальную информацию о возможностях трудоустройства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.