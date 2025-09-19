Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма

Основное нарушение, выявляемое при проведении экспертизы, — это несвоевременное проведение лечебных или диагностических мероприятий, отметила она.
«В первом полугодии текущего года выявлено уже почти 7 тысяч случаев нарушений. Но при этом эксперты отмечают, что в случаях оказания медицинской помощи новорожденным нарушения встречаются крайне редко», — рассказала специалист.
На втором месте в антирейтинге — отсутствие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказ от него.
«То есть отсутствие документа, под которым подписываются родители, что они уведомлены и согласны на те медицинские процедуры и манипуляции, которые будут выполняться. Подписывая это согласие или отказ от какого-либо медицинского вмешательства, родитель высказывает свое понимание и согласие с теми процедурами, манипуляциями, которые будут проведены ребенку. Он может и должен быть ознакомлен с теми целями, методами исследований, которые будут проводиться, с возможными последствиями, возможно, с рисками», — объяснила страховой медицинский эксперт.
Сидорова также назвала цифру жалоб на действия медработников, о которых заявлено в страховую.
«Из общей массы обращений у нас доля жалоб, связанных с оказанием помощи детям, составляет где-то в пределах 20%. В прошлом году мы рассмотрели 19 жалоб на качество оказания медицинской помощи детям. В первом полугодии этого года их 11. В основном, конечно, жалуются на медицинскую помощь в поликлинике. Но в то же время есть, конечно, и случаи, когда родители считают, что медицинская помощь в условиях стационара была оказана неверно, неправильно или неполно». — отметила специалист.
Медицинский страховой эксперт подчеркнула, что за выявленные нарушения медицинская организация может быть наказана финансово.
«Выявляется нарушение, устанавливается санкция, и медицинская организация финансово получает меньшую сумму от того, что она получила за сам случай оказания медицинской помощи», — сказала Елена Сидорова.
Страховые медицинские организации, работающие в сфере ОМС, осуществляют защиту прав застрахованных лиц, в том числе и самых маленьких пациентов. Они проводят экспертизы качества оказываемой медицинской помощи. Проверкам подвергаются случаи как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи. В обязательном порядке страховые проверяют качество проведения профилактических осмотров детей — то, насколько полно дети обследуются, получают все необходимые исследования или консультации специалистов, необходимые в соответствии с установленным порядком профосмотров.