Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма

«То есть отсутствие документа, под которым подписываются родители, что они уведомлены и согласны на те медицинские процедуры и манипуляции, которые будут выполняться. Подписывая это согласие или отказ от какого-либо медицинского вмешательства, родитель высказывает свое понимание и согласие с теми процедурами, манипуляциями, которые будут проведены ребенку. Он может и должен быть ознакомлен с теми целями, методами исследований, которые будут проводиться, с возможными последствиями, возможно, с рисками», — объяснила страховой медицинский эксперт.