В Ростове не планируют получение троллейбусов из Санкт-Петербурга

В Ростове-на-Дону не рассматривают возможность получения троллейбусов из Санкт-Петербурга. Об этом во время встречи с жителям города заявил директор ростовского дептранса Константин Лашенко, передает портал «Ростовский городской транспорт».
Вопрос о передаче техники возник после того, как Санкт-Петербург начал отправлять свои троллейбусы в другие города. Для получения транспорта требовалась только инициатива местных властей, которые должны были направить официальное обращение.
При этом, говорится в публикации, ранее в Ростове-на-Дону стало известно об отсутствии средств на приобретение новых троллейбусов. Планы перенесли. Предварительно финансирование согласовали, но сама закупка так и не состоялась.
Напомним, в 2019—2020 годах ситуацию помогли улучшить 74 бывших в употреблении троллейбуса из Москвы, они позволили поддерживать работу маршрутов.
Подпишись на нас в Telegram.