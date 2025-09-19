Санитарная авиация Волгоградской области совершила 300 вылетов в 2025 году

За это время было успешно транспортировано 294 пациента. Самому старшему — 93 года, а самому маленькому на момент перелета было всего три месяца. Больше всего рейсов с начала года было совершено в город Михайловка — 45. В Камышин летали 35 раз, а в Урюпинск — 31. В 172 случаях пострадавшим потребовалось срочное медицинское вмешательство по причине острых состояний сердца и сосудов.