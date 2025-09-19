Санитарная авиация Волгоградской области совершила 300 вылетов в 2025 году

Санитарная авиация Волгоградской области уже выполнила 300 полетов с начала года, сообщили в комитете здравоохранения региона. Развитие санавиации соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
За это время было успешно транспортировано 294 пациента. Самому старшему — 93 года, а самому маленькому на момент перелета было всего три месяца. Больше всего рейсов с начала года было совершено в город Михайловка — 45. В Камышин летали 35 раз, а в Урюпинск — 31. В 172 случаях пострадавшим потребовалось срочное медицинское вмешательство по причине острых состояний сердца и сосудов.
Уточним, на службе санавиации региона — два вертолета «Ансат». Кроме того, у клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 Волгограда есть специализированные врачебные выездные бригады с автомобилями скорой помощи класса «B» — для поддержания жизненно важных функций в пути и «С» — реанимобиль.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.