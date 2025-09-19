Создано снижающее тревожность кольцо

«Аксессуар выступает ежедневным помощником в борьбе со стрессом. Он может стать поддержкой для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), повышенной тревожностью или просто для тех, кто много работает за компьютером и нуждается в тактильной разгрузке», — сообщили ТАСС в пресс-службе университета.