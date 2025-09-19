Ричмонд
Создано снижающее тревожность кольцо

Психологическая разгрузка происходит через тактильные ощущения.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Специалисты РТУ МИРЭА разработали кольцо, которое за счет подвижных элементов помогает снижать тревожность и справляться со стрессом. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Технологии и качество», сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Психологическая разгрузка обеспечивается через тактильные ощущения: кольцо, надевающееся на два пальца, включает подвижные элементы, которые можно вращать. Такая активность способствует лучшей концентрации внимания и успокаивает, поясняют авторы.

«Аксессуар выступает ежедневным помощником в борьбе со стрессом. Он может стать поддержкой для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), повышенной тревожностью или просто для тех, кто много работает за компьютером и нуждается в тактильной разгрузке», — сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Дизайн кольца сочетает традиционные орнаменты. По словам автора проекта, студентки РТУ МИРЭА Анны Бабич, аксессуар сделан из недорогих материалов — серебра 925 пробы, фианитов и поделочных камней.

«Конструкция продумана так, чтобы его было удобно носить каждый день, а производство можно легко масштабировать», — отметила она.