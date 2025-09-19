В школе Новокузнецкого округа Кузбасса открылся первый агрокласс

Первый в Новокузнецком муниципальном округе агротехнологический класс открылся в школе поселка Металлургов Кемеровской области-Кузбасса по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации округа.
Теперь ребята смогут изучать основы агрономии, животноводства, механизации сельского хозяйства и смежные дисциплины. Для профильного обучения выбрано направление «Птицеводство будущего: технологии и управление».
Класс оснащен современным оборудованием: инкубаторами, приборами для просвечивания яиц, современными микроскопами, а также лабораторным стендом «Система управления птицефермой». Новые технологии помогут школьникам глубже понять биологические процессы, и освоить специальные навыки, такие как, например, методы управления птицеводческими хозяйствами.
Уточним, в этом учебном году в программе участвуют 85 учеников 7−10-х классов. Далее выпускники смогут поступить в Кузбасский государственный аграрный университет и агролицей при университете по целевым договорам.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.