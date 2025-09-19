В Крыму завершен ремонт участка дороги «Объезд пгт Первомайское»

Ремонт участка дороги «Объезд пгт Первомайское» в Крыму протяженностью 2,897 км провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта республики.
На дороге с помощью фрезы сняли старое покрытие, а затем уложили выравнивающий и верхний слои из нового асфальтобетона. Также были оборудованы обочины, нанесена разметка и установлены все необходимые дорожные знаки.
Уточним, Первомайское — крупный поселок городского типа на севере Крыма. Объезд является важным транспортным узлом на пересечении автодорог, ведущих в города Армянск и Красноперекопск, а также в Херсонскую область.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.