Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму завершен ремонт участка дороги «Объезд пгт Первомайское»

Протяженность обновленного объекта составляет почти 3 км.

Ремонт участка дороги «Объезд пгт Первомайское» в Крыму протяженностью 2,897 км провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта республики.

На дороге с помощью фрезы сняли старое покрытие, а затем уложили выравнивающий и верхний слои из нового асфальтобетона. Также были оборудованы обочины, нанесена разметка и установлены все необходимые дорожные знаки.

Уточним, Первомайское — крупный поселок городского типа на севере Крыма. Объезд является важным транспортным узлом на пересечении автодорог, ведущих в города Армянск и Красноперекопск, а также в Херсонскую область.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.