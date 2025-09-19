В Тюмени обсудят размещение помещений для бизнеса в новостройках

Участники смогут узнать реальные кейсы от предпринимателей по осмотру площадок и объектов, а также обсудить «болевые точки» при открытии бизнеса. Также на мероприятии уделят внимание вопросам строительства различных помещений под производства. Кроме того, можно будет узнать предложения застройщиков по развитию бизнеса во вновь строящихся микрорайонах и многое другое.