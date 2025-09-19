В Тюмени обсудят размещение помещений для бизнеса в новостройках

Ассоциация «Строительно-индустриальный кластер» приглашает в Тюмени на дискуссионную площадку по изменениям в формировании коммерческого фонда застройщиков. Мероприятие организовано по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
Участники смогут узнать реальные кейсы от предпринимателей по осмотру площадок и объектов, а также обсудить «болевые точки» при открытии бизнеса. Также на мероприятии уделят внимание вопросам строительства различных помещений под производства. Кроме того, можно будет узнать предложения застройщиков по развитию бизнеса во вновь строящихся микрорайонах и многое другое.
Дискуссионная площадка «Актуальные тренды в промышленности и трансформация подхода к формированию коммерческого фонда застройщиков: перспективы и возможности» состоится 24 сентября по адресу: ЖК «Айвазовский», ул. Пожарных и спасателей, 1, к. 1. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.